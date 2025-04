Getty Images

Scozia, il Celtic è ancora campione: 13° titolo negli ultimi 14 anni, il 4° consecutivo

Il Celtic Glasgow è di nuovo campione di Scozia. La squadra di Brendan Rodgers si è aggiudicata il titolo di Premiership, il quarto consecutivo per il club, con quattro partite di anticipo, grazie alla vittoria per 5-0 contro il Dundee United a Tannadice.



IL COMUNICATO - "Nelle 34 partite di campionato di questa stagione, gli Hoops ne hanno vinte 27, pareggiatone tre e perdendone solo quattro. La squadra ha segnato ben 102 gol e ne ha subiti solo 22. Il miglior marcatore è Daizen Maeda, che ha segnato 33 gol in tutte le competizioni e 16 in Premiership, l'ultimo dei quali nella vittoria casalinga contro il Kilmarnock. Con il trionfo del Celtic, due dei tre trofei nazionali sono stati conquistati, dopo la Coppa di Lega vinta a dicembre.