Le due vie per lo Scudetto: sono due, per ora, le contendenti strette in un punto, Juventus e Lazio, e due gli scenari di fronte ai vertici della Lega Calcio per quanto riguarda il calendario della Serie A. Con partenza da metà maggio in poi, se tutto prosegue secondo i piani e il virus piano piano esaurisce la sua forza.



CALENDARIO SERIE A - "Scudetto a due vie", titola il Corriere dello Sport: i vertici del calcio potrebbero decidere le sorti del campionato in queste ore, con Lazio e Juventus spettatrici molto interessate. Le possibilità sono due, e riguardano la convivenza o meno con Champions League ed Europa League. Dunque o calendario parallelo con Europa League e Champions League che quindi si disputeranno insieme alla Serie A; oppure calendario a due blocchi, con le competizioni europee che riprenderanno solamente dopo la chiusura del campionato nazionale: le finali si giocheranno il 5-8 agosto nel caso si decidesse per la prima via, 19-22 agosto nell’ipotesi della seconda.