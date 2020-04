ha dichiarato in un'intervista a La Repubblica: "Il calcio è la mia vita, ma ora fatico a pensarci.Siamo cittadini come gli altri, pensiamo a chi sta male e a chi muore. Ai medici e agli infermieri in prima linea"., anzi lo sarei. Il programma d'allenamento è simile a quello che facciamo alla Pinetina, teniamo alto il battito cardiaco. La differenza è la palla, che non tocco mai. Qualche compagno prova a palleggiare in casa. A me non va, non ha senso".Vorrei migliorare nella visione periferica, quel colpo d'occhio veloce che permette di intuire l'evoluzione del gioco e fare il passaggio giusto. Una dote difficile da allenare, ma ci sto lavorando"."Da bambino volevo giocare in porta e non tifavo per alcuna squadra, seguivo i campionati argentino e brasiliano per la tecnica. Poie di giocare gli Europei nel 2021".