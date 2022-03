"Rifarei la stessa scelta". Parla così Stefano Sensi a Sky Sport, commentando il suo passaggio a gennaio dall'Inter in prestito alla Sampdoria: "Qui ho trovato una grande squadra anche se non è la classifica che ci aspettavamo. In tanti mi hanno consigliato di venire alla Samp, anche se io la mia scelta l'avevo già fatta".