Serie A, anticipi e posticipi 30ª giornata: dove vedere le partite

30esima giornata Serie A

Laha reso noti anticipi e posticipi della: quando si giocano le partite e dove vederle in tv.Il turno di campionato vedrà il big match Napoli-Milan giocarsi in posticipo domenicale, preceduto da Inter-Udinese e dalla sfida Fiorentina-Atalanta. La Juventus, invece, sarà impegnata il sabato come la Roma.Sabato 29 marzo 2025 - ore 15.00 - Como-Empoli (DAZN)Sabato 29 marzo 2025 - ore 15.00 - Venezia-Bologna (DAZN)Sabato 29 marzo 2025 - ore 18.00 - Juventus-Genoa (DAZN)Sabato 29 marzo 2025 - ore 20.45 - Lecce-Roma (DAZN/SKY)

Domenica 30 marzo 2025 - ore 12.30 - Cagliari-Monza (DAZN)Domenica 30 marzo 2025 - ore 15.00 - Fiorentina-Atalanta (DAZN)Domenica 30 marzo 2025 - ore 18.00 - Inter-Udinese (DAZN/SKY)Domenica 30 marzo 2025 - ore 20.45 - Napoli-Milan (DAZN)Lunedì 31 marzo 2025 - ore 18.30 - Hellas Verona-Parma (DAZN/SKY)Lunedì 31 marzo - ore 20.45 - Lazio-Torino (DAZN)