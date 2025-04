Serie A, arbitri 32a giornata: il derby Lazio-Roma a Sozza. Inter, Juventus, Napoli e Milan: tutte le designazioni

Getty Images

. L'AIA (Associazione Italiana Arbitri) ha reso note le designazioni per la: il fischietto di Milano (sezione Seregno) è stato scelto per dirigere la delicata sfida tra i biancocelesti di Marco Baroni e i giallorossi di Claudio Ranieri, scontro diretto per l'Europa e cruciale per le ambizioni Champions dei due club.L'altro scontro diretto per l'Europa, quello tra Atalanta e Bologna, va invece a Mariani. Di Bello per Inter-Cagliari e Fabbri per Napoli-Empoli: di seguito tutte le designazioni.

Venerdì 11/04 h.20.45: Sacchi: Del Giovane - Rossi C.: Crezzini: Marini: MassaSabato 12/04 h.15.00: Maresca: Mokhtar - Fontemurato: Collu: Di Paolo: VolpiSabato 12/04 h.18.00: Di Bello: Berti - Cecconi: Perenzoni: Chiffi: PaternaSabato 12/04 h.20.45: Zufferli: Vecchi - Bercigli: Arena

: Mazzoleni: Massah.12.30: Mariani: Giallatini - Colarossi: Ayroldi: Paterna: Chiffih.15.00: Manganiello: Scatragli - Moro: Cosso: La Penna: Pezzutoh. 15.00: Marchetti: Di Iorio - Yoshikawa: Perri: Gariglio: Mazzolenih. 18.00: Marcenaro: Bindoni - Biffi: Rutella: Aureliano

: Guidah.20.45: Sozza: Perrotti - Rossi M.: Doveri: Meraviglia: Di PaoloLunedì 14/04 h. 20.45: Fabbri: Baccini - Lo Cicero: Rapuano: Pezzuto: Aureliano