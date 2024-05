Serie A: Calafiori del Bologna calciatore del mese di maggio

Il premio sarà consegnato al difensore delnel pre-partita di Genoa-BolognaIl premio EA SPORTS FC Player Of The Month di maggio è stato assegnato al calciatore del Bologna Riccardo Calafiori. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Genoa-Bologna, in programma venerdì 24 maggio 2024 alle ore 20.45 allo stadio “Renato Dall’Ara” di Bologna.Riccardo Calafiori è risultato il più votato dai tifosi sul sito http://serieapotm.easports.com/, superando campioni del calibro di Bremer (Juventus), Djuric (Monza), Pulisic (Milan), Scamacca (Atalanta), Vecino (Lazio).

La sestina era stata selezionata tenendo conto delle analisi evolute di Stats Perform, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating, brevettato nel 2010 con K-Sport e validato scientificamente, considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione.

"Riccardo Calafiori è il primo giocatore del Bologna a ricevere il premio di Player Of The Month da quando la Lega Serie A ha istituito questo riconoscimento nel 2019, a conferma della sua grande crescita in rossoblù che lo ha consacrato come elemento fondamentale della seconda miglior difesa del Campionato ad oggi - ha affermato l`Amministratore Delegato di Lega Serie A Luigi De Siervo -. Duttilità, eleganza, doti di impostazione fuori dal comune e una inaspettata capacità realizzativa nelle partite del mese di maggio han portato il forte difensore felsineo ad essere scelto come migliore di questo mese, una nomination meritata per uno dei migliori giovani talenti italiani della Serie A TIM".