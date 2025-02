Empoli-Atalanta LIVE, le formazioni ufficiali: la decisione su Lookman. Fuori Ederson, Retegui vs Esposito

AFP via Getty Images

Gasperini l'ha detto: non rinnoverà con l', ma continua a credere nella possibilità di vincere lo Scudetto. Dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia e dalla Champions League ad opera di Bologna e Club Brugge, e dopo il deludente pareggio interno della scorsa giornata per 0-0 contro il Cagliari, i nerazzurri vanno in casa dell'con un solo obiettivo: vincere per accorciare a -3 sulla vetta della classifica occupata dall'Inter, che ha sorpassato il Napoli sconfitto a Como. Per ottenere l'intera posta, la Dea schiera i migliori uomini a disposizione, compreso Lookman che ha ricucito lo strappo con il tecnico dopo il rigore sbagliato in Champions, ma non Ederson che viene rimpiazzato da Pasalic in mediana. Per i toscani, ultimamente in crisi di risultati, Esposito-Kouaméin attacco e una difesa orfana degli indisponibili Ismajli e Viti.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Segui Empoli-Atalanta in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

: Silvestri; De Sciglio, Goglichidze, Cacace; Gyasi, Henderson, Grassi, Pezzella; Esposito, Maleh; Kouamé.. All. D’Aversa.: Carnesecchi; Posch, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zappacosta; De Ketelaere, Retegui, Lookman. All. Gasperini.