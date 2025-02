Serie A, gli arbitri della 25a giornata: Juventus-Inter a Mariani. Stop La Penna, Pairetto quarto ufficiale in Lazio-Napoli

Getty Images

L'AIA (Associazione Italiana Arbitri) ha reso note le designazioni per la 25esima giornata di Serie A. Spicca la scelta per il derby d'Italia: Mariani dirigerà l'incontro, assistito al VAR daL'altro big match del turno,n programma sabato, va ae nella squadra arbitrale, la cui direzione di gara in Empoli-Milan è stata fortemente contestata dai rossoneri per il mancato rosso a Cacace e l'espulsione di Tomori per doppia ammonizione su un'azione viziata da fuorigioco di Colombo.

Di seguito le designazioni complete della 25esima giornata di Serie A

C'è anchedopo le polemiche per il mani di Gatti in Como-Juventus: sarà VAR ine AVAR in, fermato dopo le polemiche dopo Inter-Fiorentina per il primo gol dell'Inter (il corner nasce da un cross di Bastoni con il pallone che aveva già superato la linea di fondo) e per il rigore assegnato alla Viola per mani di Darmian., fermato dopo il mancato rigore concesso al Torino allo scadere della sfida con il Genoa.

Venerdì 14/02 h.20.45: Fabbri: Mondin - Raspollini: Santoro: Dionisi: AbissoSabato 15/02 h.15.00: Marchetti: Vecchi - Mokhtar: Cosso: Guida: ManganielloSabato 15/02 h.18.00: Massa: Perrotti - Rossi L.: Pairetto: Abisso: SozzaSabato 15/02 h.20.45: Fourneau: Bindoni - Tegoni

: Massimi: Meraviglia: Aurelianoh.12.30: Piccinini: Zingarelli - D'Ascanio: Rutella: Marini: Manganielloh.15.00: Collu: Lo Cicero - Ricci: Arena: Aureliano: Di Vuoloh. 15.00: Doveri: Dei Giudici - Niedda: Giua: Ghersini: Guidah. 18.00Chiffi: Del Giovane - Rossi M.

: Perenzoni: Sozza: Abissoh. 20.45: Mariani: Giallatini - Colarossi: Zufferli: Mazzoleni: Di BelloLunedì 17/02 h. 20.45: Marinelli: Passeri - Capaldo: Perri: Di Bello: Mazzoleni