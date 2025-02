Mariani per Juventus-Inter: è l'arbitro delle polemiche su Dumfries-Alex Sandro nel 2021

AFP via Getty Images

L'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la 25esima giornata , e l'occhio è andato subito a cercare il sestetto che si occuperà del big match, Juventus-Inter di domenica sera.Arbitro:Assistenti: Giallatini - ColarossiQuarto ufficiale: ZufferliVAR: MazzoleniAVAR: Di BelloNon è la prima volta che Maurizio Mariani di Roma dirige il Derby d'Italia: era il 24 ottobre del 2021 quando, a campi invertiti,con reti di Dzeko e Dybala, Quella partita viene ricordata per il calcio di, concesso nel finale

- Mariani ha arbitrato Juve-Inter anche in Coppa Italia nello stesso anno, qualche mese prima: 9 febbraio 2021, 0-0 che promosse i bianconeri in virtù del 2-1 dell'andata. In occasione di quella partita andò in scena l'episodio del. La questione si risolse con 2000 euro di multa al tecnico salentino qualche tempo dopo.