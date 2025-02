Serie A, gli arbitri della 26esima giornata: torna Maresca dopo 6 mesi, ancora out La Penna. Sozza per Torino-Milan

Getty Images

L'Aia ha reso noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 26ª giornata del Campionato di Serie A 2024/25.- Torna dopo 6 mesi di stop l'arbitro Fabio Maresca che aveva diretto l'ultima gara in Serie A (Milan-Torino) ad agosto, ma che poi era stato sospeso anche dalla Uefa per uno spiacevole episodio di minacce a un giocatore in campo in una gara diretta in Qatar. Già a disposizione da tempo si era però infortunato e torna fra le designazioni per Roma-Monza.Ancora assenti gli arbitri, sospeso dopo la direzione contestatissima di Inter-Fiorentina (con il discutissimo corner fantasma concesso ai nerazzurri prima dell'1-0) e Di Paolo, sospeso dopo essere stato protagonista al Var in Torino-Genoa (rigore non concesso per trattenuta di Sabelli su Sanabria).

BonacinaImperiale – MoroIv: DoveriVar: GuidaAvar: SerraAbissoBaccini – Rossi C.Iv: FelicianiVar: MariniAvar: PezzutoMarchettiDi Iorio – Di GioiaIv: Cosso

Var: MeravigliaAvar: MassaSozzaTolfo – CipressaIv: CrezziniVar: PaternaAvar: FabbriPiccininiCecconi – VecchiIv: ArenaVar: SerraAvar: ChiffiManganielloPasseri – BercigliIv: Tremolada

Var: PezzutoAvar: MassaDi BelloMeli – TrinchieriIv: PerriVar: GhersiniAvar: MazzoleniMarianiCarbone – PerettiIv: Ferrieri CaputiVar: FabbriAvar: MeravigliaColomboPreti – PerrottiIv: Perenzoni

Var: ChiffiAvar: MariniMarescaBindoni – TegoniIv: Galipo’Var: MazzoleniAvar: Ghersini