Serie A, Inter o Juve per il titolo di campione d'inverno. Quante squadre hanno poi vinto lo scudetto

Simone Gervasio

La Serie A è arrivata al giro di boa: la 19esima giornata farà luce su chi concluderà il girone d'andata in cima alla classifica. Due le pretendenti al titolo: l'Inter che gode di due punti di vantaggio sulla Juve e ospita il Verona, i bianconeri che rincorrono e fanno visita alla Salernitana. Il set point dunque è sulla racchetta di Inzaghi cui basta non perdere per laurearsi campione d'inverno.



I NUMERI - Aleatorio, provvisorio e talvolta maledetto, questo titolo può essere l'anticamera del trionfo primaverile o un rimpianto per tifosi e club quando, a maggio, a festeggiare sono altri. Ma quante volte l'equazione campione d'inverno-campione d'Italia si è verificata negli ultimi 25 anni e nella storia della Serie A? La squadra campione d'inverno ha vinto lo scudetto 60 volte su 89 campionati, il 67,42% dei casi. Per 21 volte ha trionfato il vice-campione d'inverno, l'ultima quella del Milan nel 2021/22, capace di beffare l'Inter, così come i nerazzurri avevano fatto coi cugini l'anno prima.



Ma vediamo caso per caso come sono andati gli ultimi 25 anni di Serie A e chi è riuscito a bissare il titolo d'inverno con lo scudetto.





2022/2023 - Napoli (Scudetto al Napoli)

2021/2022 - Inter (Scudetto al Milan)

2020/2021 - Milan (Scudetto all'Inter)

2019/2020 - Juventus (Scudetto alla Juventus)

2018/2019 - Juventus (Scudetto alla Juventus)

2017/2018 - Napoli (Scudetto alla Juventus)

2016/2017 - Juventus (Scudetto alla Juventus)

2015/2016 - Napoli (Scudetto alla Juventus)

2014/2015 - Juventus (Scudetto alla Juventus)

2013/2014 - Juventus (Scudetto alla Juventus)

2012/2013 - Juventus (Scudetto alla Juventus)

2011/2012 - Juventus (Scudetto alla Juventus)

2010/2011 - Milan (Scudetto al Milan)

2009/2010 - Inter (Scudetto all'Inter)

2008/2009 - Inter (Scudetto all'Inter)

2007/2008 - Inter (Scudetto all'Inter)

2006/2007 - Inter (Scudetto all'Inter)

2005/2006 - Juve (Scudetto assegnato all'Inter)

2004/2005 - revocato

2003/2004 - Roma (Scudetto al Milan)

2002/2003 - Milan (Scudetto alla Juve)

2001/2002 - Roma (Scudetto alla Juve)

2000/2001 - Roma (Scudetto alla Roma)

1999/2000 - Juve (Scudetto alla Lazio)

1998/1999 - Fiorentina (Scudetto al Milan)