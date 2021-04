Via (quasi) tutti gli asterischi in classifica. In attesa di Lazio-Torino, si recuperano oggi due partite di Serie A precedentemente rinviate. Tutti in campo alle 18.45: a Torino, la Juve ospita il Napoli in una partita rinviata una prima volta lo scorso 4 ottobre per la decisione dell'Asl partenopea di non far decollare gli azzurri verso il Piemonte dopo due casi di positività in rosa e una seconda volta lo scorso 17 marzo su decisione di entrambe le società. Sfida decisiva per la corsa Champions di ambo le squadre e per la panchina di Andrea Pirlo.



In contemporanea, l'Inter può allungare ulteriormente in classifica e avvicinarsi sempre più allo scudetto in una gara originariamente in programma lo scorso 20 marzo e rinviata a causa del focolaio nella rosa nerazzurra. A San Siro arriva un Sassuolo privo degli infortunati Romagna, Bourabia, Caputo, Defrel e Berardi, oltre a Ferrari, Locatelli e Muldur, non convocati dopo essere entrati in contatto con soggetti positivi al Covid nei rispettivi ritiri delle nazionali.



LE PROBABILI FORMAZIONI



Juve-Napoli (ore 18.45, Sky)



Juve (3-5-2): Szczesny; de Ligt, Chiellini, Danilo; Cuadrado, McKennie, Bentancur, Arthur, Chiesa; Ronaldo, Morata



Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Insigne, Zielinski, Lozano; Mertens



Inter-Sassuolo (ore 18.45, Dazn)



Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Darmian; Hakimi, Gagliardini, Barella, Eriksen, Young; Lautaro, Lukaku



Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Chiriches, Kyriakopoulos; Maxime Lopez, Obiang; Boga, Djuricic, Traore; Raspadori