Dopo il turno infrasettimanale, torna in campo la Serie A, con 3 anticipi: Juve-Spal, Samp-Inter e Sassuolo-Atalanta. Di seguito gli episodi da moviola analizzati dalla redazione di Calciomercato.com:





JUVENTUS – SPAL

PICCININI di Forlì

TOLFO – VILLA

IV: MAGGIONI

VAR: MASSA di Imperia

AVAR: SCHENONE

91' - Giallo per Emre Can: atterrato Reca.

74' - ESPULSO Tognaccini. Il capo dei preparatori ha protestato in modo veemente su un fallo non concesso ai danni di Rabiot. L'arbitro ha sanzionato il membro dello staff e l'ha invitato ad abbandonare il campo.

54' - Brutto fallo su Khedira: Igor giustamente ammonito.

34' - Manca un giallo evidente a Valdifiori, che ferma la ripartenza della Juventus strattonando Ronaldo. Proteste furiose anche da parte di Buffon con il guardalinee e di Sarri in panchina con il quarto uomo.

32' - Ammonito Khedira, già in precedenza protagonista di un duro fallo a centrocampo.

21' - Dybala scatta sul filo del fuorigioco e si scontra con Berisha, puntuale in uscita. Fallo correttamente sanzionato.



SAMPDORIA – INTER

CALVARESE di Teramo

BINDONI – GALETTO

IV: IRRATI

VAR: PASQUA di Tivoli

AVAR: MONDIN



47' ESPULSO SANCHEZ! Clamorosa ingenuità del cileno, che si lascia palesamente cadere in area di rigore su un presunto contrato con Chabot. Calvarese non ha dubbi: simulazione, doppio giallo ed espulsione!



36' ANNULLATO UN GOL ALL'INTER: Candreva conclude a rete, ma parte in fuorigioco. Rete giustamente annullata.

22' Posizione regolare di Sanchez in occasione del raddoppio nerazzurro: il cileno è tenuto in gioco da Chabot.



SASSUOLO – ATALANTA

VALERI di Roma 2

DEL GIOVANE – MARGANI

IV: AURELIANO

VAR: MARIANI di Aprilia

AVAR: VALERIANI