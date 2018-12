Continua in questa domenica la Serie A, con quattro gare in programma per la 14esima giornata. LIVE su Calciomercato.com la moviola di Frosinone-Cagliari, Sassuolo-Udinese, Torino-Genoa e Chievo-Lazio, con l'analisi degli episodi arbitrali più discussi.





Frosinone – Cagliari

Serra

De Meo – Vuoto

Iv: Di Paolo

Var: Banti

Avar: Di Vuolo





Torino – Genoa

Mariani

Carbone – Santoro

Iv: Massimi

Var: La Penna

Avar: Fiorito



27' ESPULSO ROMULO - Cartellino rosso per Romulo, per doppia ammonizione: prima ammonizione per un fallo su Ansaldi, seconda dopo 3' per un altro intervento su Meité.





Sassuolo – Udinese

Guida

Di Iorio – Caliari

Iv: Ros

Var: Piccinini

Avar: Di Liberatore



22' GOL ANNULLATO AL SASSUOLO - Tiro di Berardi dal limite, intercettato da Ferrari che serve Duncan, libero di segnare ma in fuorigioco.





Chievo – Lazio domenica ore 18.00

Maresca

Ranghetti – Pagliardini

Iv: Rapuano

Var: Aureliano

Avar: Bindoni