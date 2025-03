Serie A: le probabili formazioni della 28ª giornata di campionato

La2024/25 torna in campo con il lungo programma della suadopo la tre giorni di Champions League, Europa League e Conference Leage. La nona giornata del girone di ritorno si apre con l'anticipo del venerdì sera, 7 marzo, che vedrà ilospitare ilin un tesissimo scontro salvezza.Quattro sono le partite in programma sabato 8 marzo confondamentali per la zona salvezza alle 15. Ilcerca riscatto aalle 18 e infineproverà a consolidare il proprio primo posto a San Siro contro il

Cagliari-Genoa (venerdì 7 marzo, ore 20.45) [DAZN]

Como-Venezia (sabato 8 marzo, ore 15.00) [DAZN]

Parma-Torino (sabato 8 marzo, ore 15.00) [DAZN]

Lecce-Milan (sabato 8 marzo, ore 18.00) [DAZN]

Inter-Monza (sabato 8 marzo, ore 20.45) [DAZN/Sky/NOW]

Verona-Bologna (domenica 9 marzo, ore 20.45) [DAZN]

Napoli-Fiorentina (domenica 9 marzo, ore 15.00) [DAZN]

Empoli-Roma (domenica 9 marzo, ore 18.00) [DAZN/Sky/NOW]

Juventus-Atalanta (domenica 9 marzo, ore 20.45) [DAZN]

Lazio-Udinese (lunedì 10 marzo, ore 20.45) [DAZN/Sky/NOW]

Programma ridotto anche per domenica conche apre le danze alle 12.30. Il primo big match di giornata saràcon calcio d'inizio alle 15 e sarà fondamentale sia in chiave lotta Scudetto e in chiave lotta posto Champions. Alle 18 la Roma fa visita all'Empoli e infine il secondo fondamentale match di giornata saràin programma all'Allianz Stadium alle 20.45.Lunedì si chiude con il posticipo

