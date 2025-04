Serie A, le probabili formazioni della 33ª giornata di campionato

Dopo gli impegni dell'Inter in Champions e di Lazio e Fiorentina in Europa e Conference League,Si parte sabato 19 aprile con Lecce-Como alle 15 e grande attenzione per la corsa Scudetto verrà data a monza-Napoli delle 18. Tre gli impegni pasquali con Empoli-Venzia alle 15, e soprattuto i due big match Bologna-Inter e Milan-Atalanta, rispettivamente alle 18 e alle 20.45. Quattro anche le gare in programma nel lunedì di Pasquetta con Parma-Juventus alle 20.45 che chiuderà il programma della giornata.

ore 15.00:(Dazn)ore 18.00:(Dazn)ore 20.45:(Dazn/Sky/NOW)ore 12.30:su (Dazn)ore 18.00:(Dazn/Sky/NOW)ore 20.45:(Dazn)ore 12.30:(Dazn/Sky/NOW)ore 15.00:(Dazn)ore 15.00:(Dazn)ore 20.45:(Dazn)Nella gallery tutte le