Nuovo giornata di mercato che si chiude con tante trattative in corso. Tra tutte, a tenere banco in casa Milan è quella per Charles De Ketelaere, con Maldini e Massara speranzosi di poter chiudere nei prossimi giorni il suo arrivo. Guardando all'estero invece, c'è stato, come raccontato da calciomercato.com, il sorpasso del Barcellona sul Chelsea per Jules Koundé, difensore del Siviglia.



Per quanto riguarda le ufficialità, è stata la giornata di Kim Min-Jae come nuovo giocatore del Napoli. Operazione da circa 20 milioni di euro per il sudcoreano ex Fenerbache che avrà il compito di non far rimpiangere Kalidou Koulibaly. Due cessioni della Lazio, si tratta di Nicolò Armini e Luca Falbo, entrambi andranno in Serie C, rispettivamente al Potenza e al Monopoli. Infine, l'Atalanta dopo Cortinovis, saluta Salvatore Elia. L'esterno classe 1999 passa in prestito al Palermo.



TUTTE LE UFFICIALITÁ

Elia (a) dall’Atalanta al Palermo

Kim (d) dal Fenerbahce al Napoli

Falbo (d) dalla Lazio al Monopoli

Armini (d) dalla Lazio al Potenza