Serie A, quale squadra ha più tifosi?

In Italia il calcio resta indubbiamente lo sport principale e più seguito,Un sondaggio realizzato da Demos per La Repubblica risponde a questa domanda in maniera netta: laCome riferisce Calcio e Finanza infatti, il calcio coinvolge il 53% degli intervistati e tra questi i tifosi più numerosi sono quelli del club bianconero, in crescita di tre punti percentuali rispetto al 2023, pur non toccando il massimo storico del 2016 (34%). I sostenitori dellasono diffusi in tutta Italia, soprattutto nel Nord Ovest intorno a Torino, città d'origine della Vecchia Signora, ma sono presenti anche in numerose altre regioni del Nord, del Centro e del Sud.

La Juventus doppia le inseguitrici,appaiate e in lieve calo rispetto al 2023: i tifosi delle due milanesi, secondo il sondaggio, sono concentrati principalmente nelle regioni del Nord e del Centro.In top-5 trovano spazio altri due club di Serie A, il, in calo rispetto al 2023, e la, in crescita in confronto allo scorso anno: i tifosi azzurri sono prevalenti nel Centro-Sud ma sono presenti anche in alcune aree del Nord, quelli giallorossi sono numerosi soprattutto intorno alla Capitale.Le tre big raccolgono il 62% dei tifosi italiani, percentuale che sale al 79% considerando anche Napoli e Roma.