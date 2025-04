Serie A, quante squadre vanno nelle coppe europee? Tutti gli incroci per il 2025/26

Getty Images

La domanda dei tifosi di calcio si ripresenta con l'avvicinarsi alla conclusione della stagione 2024/25, cinque turni al termine della Serie A e già si fanno i conti per capire quanti club nostrani prenderanno parte alle competizioni UEFA per club nel 2025/26: analizziamo situazione e scenari.La situazione si sta delineando, non c'è ancora un numero definito di club italiani che accederanno alle coppe europee nella prossima stagione, ma esiste una forbice di squadre in termini numerici per avere un'idea. Gli accessi definitivi e i piazzamenti a disposizione dipenderanno,come di consueto, anche dai risultati in Coppa Italia e nelle coppe europee, Champions e Conference League (non l'Europa League, vista l'ultima eliminazione della Lazio).

- Ci sono dei numeri minimi per la Serie A, i piazzamenti garantiti per le coppe europee 2025/26:: qualificazione diretta alla Champions League: qualificazione diretta alla UEFA Europa League: qualificazione ai playoff di UEFA Conference League.. Questa disposizione è comunque soggetta a una variabile,Cosa accaduta spesso in passato e che potrebbe ripetersi anche in questa edizione, anche se ci sono squadre ancora in gioco che potrebbero scombinare le carte in tavola: l'Empoli, ma soprattutto il. In questo caso sarebbe confermato lo schema citato, qualora invece a vincere il trofeo fosse una squadra già qualificata per le coppe, cambierebbero anche gli accessi tramite il campionato:

: qualificazione diretta alla UEFA Champions League: qualificazione diretta alla UEFA Europa League: qualificazione ai playoff di UEFA Conference League- Visti i numeri minimi garantiti per la Serie A, ci sono poi da considerare le variabili date dal percorso delle squadre nelle competizioni UEFA in corso. L'ipotesi da prendere maggiormente in considerazione, è quella che vede la

Se la Viola si classificasse fuori dalle prime 5 o 6 posizioni in Serie A e vincesse la Conference League, conquisterebbe comunque la partecipazione alla prossima edizione della UEFA Europa League. Se, tuttavia, allo stesso tempo in campionato la medesima squadra si classificasse per un posto valido per la Conference, alora i posti a disposizione delle italiane nel torneo diminuirebbero di uno.In questo discorso non rientra l': anche qualora i nerazzurri dovessero vincere la Champions League, sarebbero già qualificati per la competizione tramite il campionato. In questo scenario dunque non si allargherebbero i posti a disposizione delle italiane, ma subentrerebbero squadre di altri campionati, come previsto dalle norme UEFA sull'accesso alle competizioni per club.

- Tra numeri minimi e numeri massimi, c'è un ventaglio di opzioni e un esempio che si può fare è quello della, basato sulla classifica del campionato, nella quale(dal 1° al 5° posto in campionato, Atalanta già qualificata nonostante la conquista dell'Europa League)(6° e 7° posto in campionato)(8° posto in campionato)

- Seguendo il percorso della Fiorentina in Conference League, vedendo i risultati delle semifinali di Coppa Italia e monitorando la classifica in Serie A, si delineerà via via il quadro definitivo.Se il campionato si concludesse oggi, ci sarebbero due opzioni possibili tenendo in considerazione le variabili Milan, Bologna ed Empoli in Coppa Italia e Fiorentina in Conference League:1) Inter - UEFA Champions League2) Napoli - UEFA Champions League3) Atalanta - UEFA Champions League4) Bologna - UEFA Champions League

5) Juventus - UEFA Europa League6) Lazio - UEFA Europa League7) Roma - UEFA Conference League1) Inter - UEFA Champions League2) Napoli - UEFA Champions League3) Atalanta - UEFA Champions League4) Bologna - UEFA Champions League5) Juventus - UEFA Europa League6) Lazio - UEFA Conference League7) Milan o Empoli - UEFA Europa League