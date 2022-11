Milan-Spezia chiude il sabato della 13esima giornata di Serie A e come sempre Calciomercato.com vi racconterà live la moviola degli episodi arbitrali più discussi. Dirige l'incontro il signor Michael Fabbri di Ravenna.



LA DESIGNAZIONE ARBITRALE

Milan – Spezia sabato ore 20.45

Fabbri

Milele D. – Vono

Iv: Zufferli

Var: Banti

Avar: Marini



PRIMO TEMPO

6' Gabbia entra male su Dragowski su calcio d'angolo. Fabbri fischia fallo, giusto non estrarre il cartellino

21' Controllo al var per il gol di Theo Hernandez. Il terzino rossonero servito da Bennacer con una palla magica controlla di petto e batte Dragowski. Il guardalinee inizialmente non segnala e concede la rete, ma il var interviene per verificare la linea tenuta da Kiwior. Servono non meno di 5 minuti per il check, ma il gol alla fine viene convalidato.

35' Body check alle spalle di Maldini da parte di Theo Hernandez con lo Spezia e in particolar modo Bourabia che chiede il penalty. Fabbri non concede.

40' Primo giallo della partita per Ismael Bennacer. Il centrocampista entra in netto ritardo su Kiwior a centrocampo.

41' Errore netto dell'arbitro che "regala" un calcio d'angolo allo Spezia dopo un contrasto fra Messias e Holm, era stato però lo spezzino a mandare la palla sul fondo.