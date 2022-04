Vincere per allungare il margine sulla zona retrocessione o per tenere viva la rincorsa europea. Alle 18 si affrontano allo Stadio Luigi Ferraris: i blucerchiati di Giampaolo cercano il secondo successo consecutivo dopo quello ottenuto sul Venezia, i giallorossi di Mourinho invece vanno a caccia del decimo risultato utile di fila per tornare davanti alla Lazio in classifica.- Samp e Roma hanno pareggiato nella gara d'andata (1-1 il 22 dicembre): i blucerchiati potrebbero restare imbattuti contro i giallorossi in stagione per la prima volta dal 2017/18, sempre con Giampaolo in panchina. Inoltre, la Samp è rimasta imbattuta in dieci delle ultime dodici sfide casalinghe di campionato contro la Roma. La Roma è imbattuta da nove giornate di Serie A e ha vinto tre delle ultime quattro: i giallorossi non collezionano almeno dieci risultati utili di fila dal 2015/16 con Spalletti in panchina.Fischio d'inizio, su Calciomercato.com la diretta di: Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru; Candreva, Rincon, Thorsby; Sensi, Sabiri; Caputo.: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Oliveira, Cristante, Zalewski; Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.