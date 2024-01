Serie A, tutti i giocatori convocati in Coppa d'Africa e Coppa d'Asia

Tutto pronto per la Coppa d'Africa. La massima kermesse del calcio africano torna nella sua 34ª edizione, ospitata interamente dalla Costa d'Avorio, e mette in palio il titolo più ambito del continente, detenuto dal Senegal campione in carica: si parte sabato 13 gennaio 2024 con la gara inaugurale tra i padroni di casa della Costa d'Avorio e la Guinea-Bissau, la finale è in programma domenica 11 febbraio.



Da un continente all'altro, perché contestualmente prende il via anche la Coppa d'Asia, alla sua 18ª edizione, che si giocherà in casa del Qatar campione in carica: venerdì 12 gennaio la partita inaugurale tra i padroni di casa e il Libano, la finale si disputerà sabato 10 febbraio.



Tanti i giocatori del calcio europeo impegnati nelle due coppe e anche la Serie A contribuirà con i suoi campioni che potrebbero stare lontani dall'Italia per oltre un mese: considerando la partenza per i ritiri e le date delle finali, si possono saltare le giornate di A che vanno dalla 19ª (weekend dell'epifania) alla 24ª (9-12 febbraio).



Quanti i calciatori del massimo campionato italiano convocati tra Coppa d'Africa e Coppa d'Asia? Scopriamo la situazione squadra per squadra.