Derby del Triveneto questa sera tra: si gioca al Penzo, con entrambe le squadre in un discreto stato di forma. Gli arancioneroverdi, pur ultimi dopo il successo del Lecce sul Verona, hanno ottenuto un buon punto in casa del Monza, mentre i friulani hanno battuto il Cagliari in casa nel weekend. Per la banda Runjaic è l'occasione di staccare il Milan, sconfitto ieri in casa dal Napoli capolista.Thauvin è recuperato, ma parte dalla panchina: accanto a Lucca gioca, con Davis pronto a dare il cambio al bomber ex Pisa. Tornanell'undici iniziale, mentre il ballottaggio a sinistra lo vince Kamara su Zemura. Nel Venezia fuori a sorpresa Oristanio, giocacon, Busio ed Ellertsson come interpreti offensivi del centrocampo.

: Stankovic; Altare, Svoboda, Haps; Zampano, Duncan, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson; Pohjanpalo, Yeboah. All. Di Francesco.: Okoye; Touré, Bijol, Giannetti; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Payero, Kamara; Bravo, Lucca. All. Runjaic.