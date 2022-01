Tutto deciso, sembrava. Via Sheva e dentro, italotedesco, 56 anni il prosismo 8 febbraio, ex tecnico, tra le altre, di Bayer Leverkusen, Amburgo, Stoccarda, Wolfsburg, Hertha Berlino nonché calciatore di ottimo livello (2 presenze in Nazionale). Labbadia è stato scelto personalmente dal direttore generale e plenipotenziario per il mercato del club rossoblù, Johannes Spors, il quale di calcio europeo si intende. Ha lavorato a vario titolo per Hoffenheim, Lipsia, Amburgo, Vitesse. Tutto fatto, tutto deciso. Raggiunto l’accordo con Labbadia (due anni di contratto con opzione per il terzo), pronto a firmare. Ora tutto bloccato in attesa delle decisioni del vertice del Genoa. Labbadia è descritto come uno specialista nei subentri in corsa, un tecnico di forti qualità umane. Figlio di immigrati italiani della provincia di Latina, da bambino fu vittima di bullismo, i compagni di scuola lo deridevano chiamandolo “mangiaspaghetti” (spaghettifressen) sebbene non parlasse italiano per scelta, nel tentativo di integrarsi nella società tedesca. Anche ogi la sua padronanza dell’italiano è un po’ approssimativa. In una vecchia intervista alla tv italiana. Era lo squadrone di Boskov, Vierchowod, Mancini, Vialli. Roba vecchia. Ma ai tifosi del Genoa quelle parole non piacquero e non piacciono neppure oggi. A Genova per certe cose la gente ha memoria da elefante...Labbadia, dunque, sulla panchina del Genoa. Senonché il Genoa nell’infrasettimanale di San Siro contro il Milan ha sì fallito il passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia,. Il tecnico ucraino potrebbe persino restare in panchina fino al posticipo di campionato di lunedì sera a Firenze e chissà cosa accadrebbe se il Genoa facesse risultato, giocando bene come ha giocato a Milano, anche al Franchi.“Grande è il caos sotto il cielo, dunque la situazione è eccellente”, disse, il Grande Timoniere cinese. Rimpicciolendo il celebre detto alle cose del calcio,. E’ pur vero che il bilancio dell’ex Milan in campionato è disastroso: appena tre punti, frutto di altrettanti pareggi con Udinese, Atalanta e Sassuolo. E che il Genoa-squadra è andato sfaldandosi anche sotto il profilo del gioco. Fatale è risultata la sconfitta nello spareggio salvezza contro lo Spezia, vittorioso a Marassi.. Il Cagliari l’ha superato e con 16 punti è tornato in corsa per la salvezza. A 17 c’è il Venezia, con una partita da recuperare contro la Salernitana. A 19 punti, lo Spezia, a 20 Sampdoria e Udinese (i friulani devono giocare due partite di recupero) a 21 il Verona. Una tonnara.Ora però la società sta assestando l’organico e i primi tre arrivi, schierati a San Siro con ottimi riscontri,(il difensore norvegese ha timbrato addirittura il provvisorio 1-0 per il Grifone) hanno dato una scossa benefica. E sono sembrati rinforzi azzeccati. In arrivo ci sono il terzino sinistro, l’ala tedesco-afghana, trequartista e mezz’ala; intanto di tratta per il danese, attaccante del Rosenborg.. Doveva essere, Sheva, la pietra angolare sulla quale edificare il nuovo Genoa, un club di respiro internazionale, frutto di una nuova filosofia di fare calcio ad ampio spettro. L’investimento era cospicuo, a conti fatti per due stagioni e mezza abbondanti il Genoa aveva destinato quasi una quindicina di milioni alla voce “area tecnica della prima squadra”. Non è facile, obiettivamente, cancellare radicalmente quel primo embrione del nuovo corso rossoblù, Nella valutazione entrano anche valutazioni di ordine per così dire umano e di immagine.Inoltre il rispetto dovuto all’ex Pallone d’oro consiglia i dirigenti di trovare una alternativa al licenziamento. Rassegnare le dimissioni sarebbe un sacrificio eccessivo per Sheva,. Un aiuto in questo arriverebbe se la Polonia offrisse a Sheva la panchina da ct. Boniek però ha smentito. Dopo i “no, grazie”, di Cannavaro e Pirlo.. Loro guardano alla discontinuità su un orizzonte europeo. Ed ecco quindi Sheva. Anche il mercato di gennaio conferma la scelta di guadare all’Europa.