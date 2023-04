In conferenza stampa prima della gara che vedrà il suo Atletico Madrid giocare il derby contro il Rayo Vallecano, Diego Simeone ha rivolto pesanti critiche al modo di arbitrare spagnolo. “In Inghilterra hanno un modo più dinamico di arbitrare, concedono più contatti. In Spagna fischiano più falli, una buona parte dei quali sono inesistenti. Che fare? Nulla, dobbiamo convivere con questo modo di intendere il gioco”, ha affermato il Cholo.



Sul suo futuro si addensano da tempo nubi. Il suo Atletico ha fallito nelle coppe e in campionato sta risalendo ma è ben lontano dal Barcellona. Su di lui sono stati tanti i rumors nel passato, compresi quelli che lo vedono tornare all’Inter. Uno stipendio fuori dalle possibilità nerazzurre e la volontà di misurarsi in Premier potrebbero però far propendere l’argentino per una nuova avventura in Inghilterra.