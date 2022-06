Dani Alves ha terminato la sua seconda esperienza al Barcellona e ora cerca una squadra che possa garantirgli un minutaggio importante in vista del Mondiale in Qatar. E la ricerca ha portato anche in Italia: secondo quanto riferito da Il Secolo XIX, il terzino brasiliano si sarebbe proposto via mail allo Spezia, ma il club ligure avrebbe dato risposta negativa per età e costi dell'operazione.