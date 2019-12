Due questioni da affrontare, già in queste ore. Durante l'estate,a fronte di tante operazioni concluse insieme: giovani ma non solo, dal riscatto del talento Salcedo fino allain rossoblù per 18 milioni di euro e la possibilità di parlare del suo riacquisto nerazzurro così da non perdere il controllo sull'attaccante. Ma anche ilfino a giugno, un'altra stagione al Genoa dove il romeno stava facendo bene pur in una stagione nera... e qui subentrano i casi più delicati.- Adesso la situazione va affrontata in modo serio:ma andrebbe trovata una nuova soluzione perché in nerazzurro rischia di non avere spazio, una questione da incastrare anche a livello di formula del trasferimento visto che l'attaccante era andato via a titolo definitivo.e il portiere in prestito dall'Inter diventa un problema: non può star fermo per 6 mesi così giovane, il Genoa ha voluto prendere un portiere esperto come Perin che conoscesse l'ambiente anche per lo spogliatoio ma sarà la dirigenza nerazzurra a dover risolvere il discorso legato a Radu. Con un altro prestito altrove o il rientro a Milano, in attesa di capire la posizione del ragazzo.: i due club sono in contatto e con relazioni ottime, la soluzione va trovata al più presto.