La notizia arriva all'improvviso, in un periodo sulla carta non molto movimentato per quanto riguarda il mercato. Il miraggio Ibrahimovic e i primi nomi in vista di gennaio non hanno distratto ladal compito principale di casa blucerchiata, ossia i rinnovi, in particolare quello di Dennis. Un po' a sorpresa, lavorando sottotraccia, il club di Corte Lambruschini ha trovato l'intesa con il calciatore belga per prolungare l'accordo in scadenza nel 2020, dopo che nelle scorse settimane era filtrato pessimismo in merito alla vicenda. Nei prossimi giorni dovrebbe anche arrivare l'annuncio.La trattativa è stata lunga e complessa, ma alla fine la Samp l'ha spuntata, approfittando anche della volontà del giocatore, intenzionato a rinnovare. Inizialmente il Doria e Praet partivano da posizioni molto distanti, ma il lavoro diplomatico degli uomini mercato doriani e dell'entourage del numero 10 ha fatto il resto. Il contratto di Praet verrà allungato di un anno, sino al. Ovviamente, anche lo stipendio dell'ex Anderlecht sarà rimodulato verso l'alto. Praet diventerà il blucerchiato più pagato: l'aumento della parte fissa e i bonus (come Andersen, 8.000 euro a punto) farà sì che guadagni circaa stagione. In tutta la storia della Samp, soltanto Cassano riceveva uno stipendio maggiore: quando approdò a Genova dal Real Madrid aveva un accordo da 3,5 milioni a campionato.La novità più interessante riguarda la famosa clausola rescissoria, che aveva tenuto banco nelle scorse sessioni di mercato. La Sampdoria e Praet hanno deciso dinel nuovo contratto: segnale deciso da parte del giocatore, che se non avesse accettato il prolungamento sarebbe arrivato a giugno ad un solo anno dalla scadenza e con una clausola pendente. Il rinnovo senza clausola invece lascerà piena libertà di trattativa a Ferrero. In passato Praet era stato accostato alla, ma per il momento non ci sarebbero richieste ufficiali per il giocatore. Stando a Il Secolo XIX il belga comunque sarebbe finito nel taccuino di alcune società italiane come, e di varie squadre estere, in particolare inglesi e spagnole.