Il grande calcio della Champions League è tornato:: il sorteggio della fase a gironi dell'edizione 2019/2020 della massima competizione europea per club è andato in scena oggi, giovedì 29 agosto, alle 18 e si è svolto al Grimaldi Forum di Montecarlo, nel Principato di Monaco. L'Italia, presente con i primi quattro club classificati nella scorsa edizione della Serie A (Juventus, Napoli, Atalanta e Inter), che hanno scoperto le avversarie nei gironi e proveranno a ereditare lo scettro di Campione d'Europa dal Liverpool, che ha sconfitto per 2-0 il Tottenham nella finale tutta inglese. Durante la cerimonia dei sorteggi sono stati consegnati anche i premi ai migliori giocatori dell’ultima Champions League: miglior portiere Alisson (Liverpool), miglior difensore van Dijk (Liverpool), miglior centrocampista Frankie de Jong (Ajax) e miglior attaccante Messi (Barcellona), e i premi UEFA al miglior giocatore (Virgil van Dijk) e alla miglior giocatrice dell’anno (Lucy Bronze).





I GIRONI -



GRUPPO A: Paris Saint Germain, Real Madrid, Bruges, Galatasaray.



GRUPPO B: Bayern Monaco, Tottenham, Olympiacos, Stella Rossa.



GRUPPO C: Manchester City, Shakthar Donetsk, Dinamo Zagabria, Atalanta



GRUPPO D: Juventus, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lokomotiv Mosca.



GRUPPO E: Liverpool, Napoli, Salisburgo, Genk.



GRUPPO F: Barcellona, Borussia Dortmund, Inter, Slavia Praga.



GRUPPO G: Zenit San Pietroburgo, Benfica, Lione, RB Lipsia.



GRUPPO H: Chelsea, Ajax, Valencia, Lille.





LA PROCEDURA DEI SORTEGGI - La prima fascia racchiude la vincitrice dell'ultima edizione, la vincitrice dell'Europa League e i campioni dei sei principali campionati europei (Spagna, Inghilterra, Italia, Germania, Francia e Russia): per questo il Real Madrid è solo in seconda fascia nonostante le quattro Champions vinte in cinque anni dal 2014 al 2018. Le 26 squadre che si sono guadagnate la qualificazione diretta alla Champions League 2019-20, completate dalle sei vincitrici dei playoff, sono state divise in quattro fasce determinate dai risultati (prima fascia) e dai coefficienti UEFA (dalla seconda alla quarta fascia). Nessuna squadra può affrontarne una della stessa federazione e, come stabilito dal Comitato Esecutivo UEFA, le squadre di Russia e Ucraina non possono essere sorteggiate nello stesso girone. Nel caso di federazioni con due o più rappresentanti, le squadre saranno abbinate in modo da suddividere le partite tra il martedì e il mercoledì: ad esempio, se una squadra abbinata viene sorteggiata nei gruppi A, B, C o D, l'altra squadra abbinata (dopo il sorteggio) verrà automaticamente assegnata al girone E, F, G o H. Il sorteggio stabilisce anche gironi del percorso UEFA Champions League di UEFA Youth League.​





LE FASCE -



PRIMA FASCIA

Liverpool (ING, campioni in carica)

Chelsea (ING, campioni Europa League)

Barcellona (SPA), Manchester City (ING)

Juventus (ITA)

Bayern Monaco (GER)

Paris Saint-Germain (FRA)

Zenit San Pietroburgo (RUS)



SECONDA FASCIA

146.000 Real Madrid (SPA)

127.000 Atletico Madrid (SPA)

85.000 Borussia Dortmund (GER)

80.000 Napoli (ITA)

80.000 Shakhtar Donetsk (UKR)

78.000 Tottenham (ING)

70.500 Ajax (OLA)

68.000 Benfica (POR)



TERZA FASCIA

61.500 Lione (FRA)

61.000 Bayer Leverkusen (GER)

54.500 Salisburgo (AUS)

44.000 Olympiacos (GRE)

39.500 Club Brugge (BEL)

37.000 Valencia (SPA)

31.000 Inter (ITA)

29.500 Dinamo Zagabria (CRO)



QUARTA FASCIA

28.500 Lokomotiv Mosca (RUS)

25.000 Genk (BEL)

22.500 Galatasaray (TUR)

22.000 Red Bull Lipsia (GER)

21.500 Slavia Praga (RCE)

16.750 Stella Rossa Belgrado (SRB)

14.945 Atalanta (ITA)

11.699 Lille (FRA)





LE DATE -



Le date della Champions League 2019-20

17/18 settembre: fase a gironi, prima giornata

1/2 ottobre: fase a gironi, seconda giornata

22/23 ottobre: fase a gironi, terza giornata

5/6 novembre: fase a gironi, quarta giornata

26/27 novembre: fase a gironi, quinta giornata

10/11 dicembre: fase a gironi, sesta giornata



16 dicembre: sorteggio ottavi di finale



18/19/25/26 febbraio: ottavi di finale, andata

10/11/17/18 marzo: ottavi di finale, ritorno



20 marzo: sorteggio quarti di finale e semifinali



7/8 aprile: quarti di finale, andata

14/15 aprile: quarti di finale, ritorno

28/29 aprile: semifinali, andata

5/6 maggio: semifinali, ritorno



La finale si terrà sabato 30 maggio all’Atatürk Olimpiyat Stadı di Istanbul.