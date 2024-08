Sorteggio Europa League, dove vederlo in diretta tv e streaming

Redazione Calciomercato

Laegna una grande rivoluzione per lcon l’introduzione della nuova formula per la fase a gironi che vedrà 36 squadre sfidarsi. Tra le italiane saranno presentiogni partecipante affronterà 8 squadre, 2 per ogni fascia. Le squadre dello stesso campionato non potranno incontrarsi in questa prima fase salvo alcune particolari eccezioni.La data stabilita per il sorteggio è venerdì 30 agosto e come sempre la cerimonia si terrà a Nyon in Svizzera. La cerimonia inizierà alle 13:00, ma il sorteggio vero e proprio non avrà inizio fino a che non verranno presentate tutte le 36 squadre e il nuovo format della competizione.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Segui il sorteggio di Europa League in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

La cerimonia e il sorteggio saranno visibili su Sky, Sky Go, Now e Amazon Prime Video. Per poter vedere l’evento in diretta è necessaria un’iscrizione alle piattaforme. L’evento sarà disponibile anche in live streaming sul sito della UEFA.