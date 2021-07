Sergio Busquets, centrocampista della Spagna, parla dopo il ko ai rigori contro l'Italia nella semifinale di Euro 2020: "Peccato, volevamo che non finisse oggi - riporta As -. Questo è il calcio, la squadra è stata molto brava. Siamo stati migliori, il nostro gioco ha prevalso, non abbiamo meritato di andare sotto. Sono molto orgoglioso per tutti i miei compagni, per il gruppo, per il torneo che abbiamo fatto. È chiaro che hanno dato l'Italia come favorita, ma noi siamo stati superiori. Abbiamo molto da dire, abbiamo tanti giovani. Questo servirà per fare esperienza. Nei prossimi tornei torneremo e lotteremo per quello che ci meritiamo: i titoli. Il nostro gioco con la palla ha prevalso. Hanno anche giocato bene, ma in generale siamo stati superiori. Il calcio è così, non c'è altra scelta che congratularsi con loro e continuare. Non è il momento di pensare a me, non lo so. È tempo di essere tristi e orgogliosi allo stesso tempo. L'importante è l'obiettivo e il futuro, che io lo sia o no. Questo è il modo. Questo serve per avere un'esperienza importante per il Mondiale. C'è un grande gruppo e un ottimo personale. Dobbiamo guardare in generale ed essere orgogliosi di questa Nazionale".