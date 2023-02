Ancora una sconfitta per la SPAL, che cade in casa contro il Bari nell'ultimo turno del campionato di Serie B. Stando a quanto rilancia La Gazzetta dello Sport questa mattina, la fiducia verso Daniele De Rossi non è più incondizionata. Per il presidente Tacopina, il futuro dell'allenatore degli estensi dipende dal prossimo match contro il Venezia.