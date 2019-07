Con Lazzari destinato alla Lazio, la Spal cerca un nuovo esterno destro sul mercato. Secondo il Corriere dello Sport, in alternativa a Paganini del Frosinone piace il nazionale sloveno Petar Stojanovic (classe 1995) della Dinamo Zagabria. Per Fares il Sassuolo ha offerto 10 milioni più il cartellino di Babacar. Domani visite mediche per il portiere albanese Berisha, in arrivo dall'Atalanta.