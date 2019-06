Leonardo Semplici, allenatore della Spal, parla a Sky Sport a margine dell'evento Football Leader: "Ho un contratto con la Spal e c’è il massimo accordo per continuare. Ci siamo presi un periodo di pausa dopo la fine del campionato ma tra poco ci incontreremo per gettare le basi per la prossima stagione. Essere accostato a panchine importanti fa piacere. Molti giocatori si sono ritagliati le attenzioni di squadra più blasonate rispetto alla Spal, quindi gli auguro il meglio e con la società decideremo il futuro di questi ragazzi. Qualche giocatore partirà perché molti hanno mostrato di meritare altre piazze. Il nostro obiettivo resta la salvezza ma faremo degli investimenti per restare in questa serie A che resta per noi un campionato straordinario. Sarri? Maurizio lo conosco bene perché è toscano come me. Ha fatto una carriera straordinaria e gli auguro il meglio perché se lo sta meritando".