S.P.A.L. comunica di aver tesserato l’attaccante Mirco Antenucci con un contratto fino al 30 giugno 2025. Cresciuto nelle giovanili del Giulianova, Antenucci debutta tra i professionisti proprio con la formazione abruzzese nel Campionato di Serie C1 2002/2003 dando il via ad una carriera ricca di gol e vittorie che, dopo i giallorossi, lo ha visto protagonista con le maglie di Venezia, Catania, Pisa, Ascoli, Torino, Spezia e Ternana.



Nell’estate del 2014 si trasferisce al Leeds United in Championship, tra le cui fila colleziona 80 presenze e 19 reti in due stagioni, ed è proprio dal club inglese che nel 2016 arriva per la prima volta alla SPAL. Si unisce ai biancazzurri neopromossi in Serie B, dove risulta determinante per il ritorno in massima serie grazie alle 18 reti messe a segno in 37 partite. Il Lupo di Roccavivara resta a Ferrara anche nelle due stagioni successive superando lo storico traguardo delle 100 presenze con la maglia della SPAL e realizzando altri 16 gol in due campionati di Serie A.