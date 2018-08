Termina la preparazione estiva con una vittoria sui tedeschi dell’Eintracht Frankfurt, vincitori della Coppa di Germania, con un 2-1 arrivato allo scadere grazie al sigillo di Gabriele Moncini. Una prova che ha esaltato pregi e difetti della banda Semplici, ricordando che dopo la tradizionale amichevole al “Curi” di Perugia contro la squadra di casa, si inizierà a fare sul serio. Domenica 12 il turno eliminatorio della Coppa Italia contro lo Spezia, degli ex Giani e Mora, e la settimana successiva il tanto atteso derby delle 20.30 al “Dall’Ara”.

Allora: cosa c’è? Cosa manca? L’ultima amichevole di ieri ha mostrato una grande intesa tra i due pezzi pregiati della rosa, Kurtic e Petagna, senza dimenticare le solite scorribande di Manuel Lazzari sull’out di destra. Da questi tre perni fondamentali si arriva alla personalità di Schiattarella in regia e alla voglia di Fares, un rinforzo importante che si alternerà con Pippo Costa sulla fascia sinistra. Segnali importanti anche dalla panchina con la solita fantasia di Dickmann e il fiuto del gol di Gabriele Moncini, arrivato a Ferrara come quinto attaccante, ma pronto a dare battaglia per scalare posti nelle gerarchie del mister.