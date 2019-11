Spezia-Chievo 0-0 (primo tempo 0-0)



Spezia (4-3-3): Scuffet, Vignali (15’ Ferrer), Terzi, Capradossi, Ramos, Bartolomei, Ricci. M., Mora (27’ Maggiore), Ragusa, Bidaoui, Gudjohnsen (74’ Gyasi). All. Italiano.

Chievo (4-3-1-2): Semper, Dickmann, Cesar, Vaisanen, Cotali, Bertagnoli (55’ Giaccherini), Segre, Obi (77’ Esposito), Garritano, Rodriguez, Meggiorini (40’ Ceter). All. Marcolini.



Arbitro: Francesco Fourneau di Roma.



Ammoniti: 36’ Maggiore (S), 67’ Gudjohnsen (S), 78’ Garritano (C) , 86’ Ricci M. (S)