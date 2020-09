Lo Spezia si appresta a intraprendere la sua prima stagione nella massima serie dopo la splendida vittoria ai Playoff contro il Frosinone. Il DS Meluso sa che alla squadra servono numerosi rinforzi per competere ai massimi livelli e sta lavorando, perciò, molto sul mercato.



Dopo gli arrivi ufficiali di Sala e Ismajili i liguri stanno lavorando ad un doppio colpo per il centrocampo. Come riporta alfredopedulla.com lo Spezia avrebbe chiesto informazioni Riccardo Saponara e Kevin Agudelo alla Fiorentina. Visto il sovrafollamento del centrocampo viola la trattativa non sembra impossibile, si attendono notizie nelle prossime ore.