Spezia-Hellas Verona 0-0



Dragowski sv 7: gara di normale amministrazione almeno fino al 70’ quando Kallon spara addosso a Dragosky che resta in piedi fino all’ultimo

Amian 6: partita di contenimento, nella ripresa riesce a spingere di più ed infatti ci vuole la bravura di Perilli a negargli la rete

Ampadu 7: non concede una palla a Gaich

Nikolaou 6: un paio di svarioni ma anche di recuperi importanti

Reca 6,5: è un treno che però non trova mai la giusta misura

Bourabia 5,5: corre ma senza trovare appoggi (30’ st Kovalenko 6: spirito e gamba sembrano quelli giusti)

Ekdal 6,5: si conferma per quantità e qualità in mezzo al campo

Verde 5: non incide mai ed anzi sbaglia un paio di alleggerimenti nel primo tempo. (19’ st Zurkowki 6: entra col piglio giusto, sarà utile)

Agudelo 6: si applica senza trovare spunti importanti (30’ st Shomurodov 6: come Kovalenko entra bene a gara in corso)

Gyasi 6: più di un dubbio sulla trattenuta di Hien al tramonto del match (48’ st Maldini sv).

Nzola 6,5: il palo gli nega la gioia di un gol che sarebbe stato vitale





Semplici 6: insiste con la difesa a 4. Aquile troppo compassate nel primo tempo, ma il pallone pesava come un macigno