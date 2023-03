Il tecnico dello Speziaha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla gara di campionato contro l'Inter:“Ripresa col Verona buon segnale? Me lo auguro, il secondo tempo mi è piaciuto e i ragazzi hanno messo in campo le qualità e la mentalità che vorrei trasferire alla squadra. Essere aggressivi, con personalità, ma che attraverso il gioco si creino situazioni per vincere la gara. Anche in questi pochi giorni ne abbiamo parlato, provando a preparare al meglio la partita con una grande squadra”.“Moutinho non ci sarà. Potrei adattare Nikolaou se giocassimo a quattro. Valutiamo oggi e l’allenamento di domattina, spero di poter far sì che Ampadu ed Ekdal siano della gara perché hanno avuto qualche problema post Verona. Voglio vedere chi ho a disposizione per provare a far scendere in campo il miglior undici che ci permetta di fare una grande prestazione, specie con squadre come l’Inter”.- “Verde è un giocatore di esperienza, valore, con caratteristiche e qualità che altri non hanno. Da quei giocatori pretendo di più, però sta anche a me e alla squadra metterlo nelle condizioni di esprimersi meglio e dargli continuità. Ma c'è grande fiducia”.“Sto conoscendo la squadra, sto cercando di trovare un equilibrio che possa permettere alla squadra di farlo, per far sì che non solo giochino a partita in corso ma anche dall’inizio, per avere più frecce nel nostro arco. Un aspetto importante è migliorare il gioco e trovare qualche gol da altri giocatori, non solo da Nzola”.- “Dico sempre che non sono tanto importanti i moduli ma i concetti e la filosofia trasmessa ai ragazzi. Poi ci sono caratteristiche e ognuno deve essere messo in campo per le sue caratteristiche. Qualcuno dovrò adattarlo comunque in difesa, sceglierò la miglior cosa che posso fare sulla carta. Sto cercando di far sì che i ragazzi scendano in campo con l’autostima che serve per giocare con l’Inter. Si dice che in queste partite non c'è nulla da perdere, ma per noi è una partita in cui abbiamo da perdere, è un momento particolare e dobbiamo provare a strappare punti importanti. Abbiamo qualcosa da perdere e quindi dobbiamo provare a fare la gara e probabilmente più faremo la gara e meno subiremo. Dovremo avere personalità e intraprendenza che sto provando a trasmettere ai ragazzi, non come nel primo tempo di domenica dove la tensione ha fatto sì che i ragazzi non si esprimessero nel migliore dei modi”.ANCORA NZOLA - “Penso possa migliorare in tanti aspetti. È un calciatore di grande valore, con un percorso importante, ma credo che caratterialmente sia migliorato molto. Mi ha fatto un’ottima impressione, si è messo a disposizione mia e dei compagni e penso sia una buona partenza per creare i presupposti che possano portare miglioramenti per arrivare al risultato”.- “Zurkowski è stato un rientro importante. Lo conoscevo, ma solo allenandolo ti rendi conto del valore. Mi auguro che possa darci una mano, sta acquisendo condizione con gli allenamenti. Ho trovato un ragazzo di grande disponibilità, ma come tanti. Cito Esposito, che sta facendo un percorso per diventare un titolare dello Spezia. Viene da un campionato diverso ma si intravedono qualità importanti e sta a me far sì che tutti i ragazzi siano utili alla causa. Per gli infortunati penso si vada dopo la sosta”.“L’Inter penso sia la rosa più forte del campionato. Conosco i calciatori e l’allenatore, sono di indubbio valore. Quando affronti queste partite cerchi di occupare le zone che possano limitarli. Hanno avuto qualche problema di continuità, mi auguro possano averle anche venerdì (ride, ndr), ma sta a noi metterli in difficoltà con i miei ragazzi. Se facciamo una partita solo difensiva sarà difficile portare a casa il risultato, quindi sta a noi fare la gara e provare a metterli in difficoltà. Ho letto che potrebbero fare turnover, ma se non gioca Lukaku c'è Dzeko e la qualità non si abbassa. Hanno una rosa di grande valore, ma sono convinto che daremo battaglia e giocheremo con personalità, fino al 95esimo provando a dargli filo da torcere. La cosa che mi è piaciuta in queste due partite è che nonostante il risultato, sia a Udine dove eravamo sotto, sia col Verona, abbiamo provato a vincere fino alla fine. È un aspetto importante”.