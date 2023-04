Leonardo, allenatore dello, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara contro la: "Chiaro che, la squadra nonostante gli infortuni ha fatto una bella gara. Meritavamo un risultato diverso, così non è stato però è la dimostrazione che stiamo bene e siamo vivi. Andiamo avanti a testa alta, proponendo le qualità dei miei giocatori che si stanno esprimendo come voglio io".- "Ho fatto i complimenti ai ragazzi perché quando crei tante occasioni e alla prima prendi gol non è facile reagire contro una squadra come la Sampdoria in un ambiente particolare.Credo che stasera abbiamo giocato con la giusta determinazione".- "Quando sono arrivato ho detto che l'obiettivo è la salvezza peròChiaro che bisogna guardare anche i risultati degli altri ma senza sprecare fatiche che non ci portano a niente. Solo attraverso questo tipo di gioco e personalità possiamo arrivare all'obiettivo".- "La parola tranquillità non mi piace, cerco di trasmettere serenità perché sono convinto che quando i giocatori sentono la fiducia riescono a esprimersi in maniera migliore., sta a noi mantenere le promesse gestendo le emozioni senza farsi condizionare di risultati degli altri. Questo è l'aspetto giusto per fare quei punti che ci servono".