Spinazzola, l'agente è sicuro: 'Zero chance di rinnovo. E sul mercato invernale...'

Leonardo Spinazzola non resterà alla Roma. Fin qui nessuna grande novità. Ma a confermare la notizia ci ha pensato poco fa direttamente l'agente del terzino che ieri si è guadagnato il rigore della vittoria contro la Cremonese. Contattato nel corso della trasmissione Sportitaliamercato, Davide Lippi ha parlato del suo assistito in scadenza di contratto. "Non ci sono chance per il rinnovo. Vediamo come si sviluppa il mercato di gennaio altrimenti andrà a scadenza", le parole di Lippi. Nei giorni scorsi l'agente si era visto con Tiago Pinto per trovare una soluzione immediata. L'interesse maggiore era arrivato da Arabia Saudita e Turchia, ma fin qui nessuna offerta concreta. La Roma con la cessione di Spinazzola avrebbe maggiore margine di manovra per prendere il difensore centrale.