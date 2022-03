Frederico Varandas è appena stato rieletto presidente dello Sporting Lisbona. Uno dei temi caldi delle elezioni è stato il possibile rinnovo dell'allenatore Ruben Amorim. "Non stiamo ancora lavorando al suo rinnovo" ha dichiarato il numero 1 dei Leoes dopo la ri-elezione. Il giovane ex centrocampista del Benfica ha un contratto in scadenza nel 2024