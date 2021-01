Possibile futuro in Serie A per Milan Pavkov , attaccante classe '94 della Stella Rossa - dove è in arrivo Falco dal Lecce - che due stagioni fa ha mandato ko il Liverpool con una doppietta in Champions. Il giocatore ha rotto con Stankovic ed è stato proposto a Parma, Torino, Bologna e Genoa. Contratto in scadenza nel 2022, la valutazione si aggira intorno al milione e mezzo.