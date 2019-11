Nei giorni scorsi era stato accostato sia al Napoli che al PSV e, in effetti, una permanenza di Kevin Strootman in Francia con la maglia dell'Olympique Marsiglia è tutt'altro che scontata. Il 30enne olandese sta deludendo al Velodrome anche se c'è qualcuno che ne prende le difese; è il caso di Frederic Bompard, ex vice di Rudi Garcia all'OM, che a L'Equipe ha dichiarato: "E' ovvio, non ha più lo stesso livello della Roma e le critiche che gli vengono mosse in merito alla sua mancanza di esplosività sono comprensibili. Tuttavia credo che la sua maturità e la sua professionalità possano essere ancora utili in un gruppo giovane come quello dell'OM".