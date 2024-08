Getty Images

Meno di due minuti per gelare i tifosi dele mettere Paulogià in discussione dopo solamente due giornate di campionato: semplicemente, l'emblema del ritorno in Serie A del, che contro i rossoneri ha fatto ballare la retroguardia del Diavolo. Tra gli uomini simbolo della formazione allenata da Fabio Pecchia, c'è sicuramente il talento romeno, che in sole due gare ha già incantato tutti con le sue magie.- Nonostante le grandi qualità e il talento cristallino, però, nessuno - o meglio quasi nessuno - si è accorto di Man. Sono ormai diverse stagioni, infatti, che l'attaccantesi conferma un grande giocatore in Serie B. Con le sue potenzialità, però, il 25enne potrebbe benissimo far parte di squadre di almeno metà classifica del massimo campionato italiano. Lo testimonia anche il suo feeling con la, con cui ha già collezionato 28 presenze, riuscendo a timbrare il cartellino in ben 7 occasioni.

- Pur non giocando nel ruolo di prima punta, Man è un giocatore che trova la porta con estrema facilità. E', infatti, maturato tanto efondamentali per la risalita del Parma nel massimo campionato italiano. L'anno prima, invece, l'attaccante della Romania era riuscito a mettere a segno 6 centri. Questo testimonia la grande crescita del classe 1998, che ad oggi è già a quota 2 reti in 2 partite. Con questo ritmo, il 25enne originario di Vladimirescu potrebbe provare a eguagliare il grande bottino ottenuto da uno dei sui idoli, il connazionale Adrian