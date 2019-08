Il Paris Saint Germain non interrompe la sua sequenza da record e conquista a Shenzen, contro il Rennes, il suo settimo Trophée des champions (la Supercoppa di Francia) consecutivo. La squadra guidata da Thomas Tuchel si impone in rimonta per 2-1 e ha bisogno delle fiammate di Mbappé e Di Maria nel secondo tempo per fare suo l'ennesimo titolo francese.



Hounou aveva aperto le marcature al 13° del primo tempo per i vincitori dell'ultima Coppa di Francia, ma l'attaccante, servito da Marquinhos, e il Fideo, su calcio di punizione, ribaltano il risultato regalando al PSG il primo trofeo stagionale. Una vittoria per iniziare al meglio l'annata e lasciarsi alle spalle l'eco del caso Neymar, sempre più ai margini del gruppo e in rotta col ds Leonardo, ma soprattutto sempre più determinato a tornare al Barcellona.