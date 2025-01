Supercoppa italiana 2025-2026: l'Arabia Saudita vuole solo le big, a marzo la decisione

Getty Images

L'Arabia Saudita ha deciso di attendere la fine di marzo per decidere se ospitare anche la prossima edizione della Supercoppa italiana. Per quella data, scrive La Repubblica, i sauditi contano di potere prevedere con ragionevole certezza se almeno.Le ultime due edizioni organizzate a Riad hanno dato un verdetto chiaro: come scrive Calcio e Finanza al pubblico locale interessano solo le tre squadre più titolate. Lo dice l’evidenza: la semifinale Napoli-Fiorentina un anno fa si giocò in uno stadio pieno solo per un quinto, e anche per Inter-Atalanta di questa edizione almeno 10mila dei 25mila posti dello stadio Al-Awwal Park erano vuoti.

. Se riterranno di accogliere le squadre italiane anche per il 2026 e 2027 è probabile che, in una logica di alternanza, lo faranno a Gedda, già teatro della manifestazione nel gennaio 2019. Poi probabilmente prolungheranno l’accordo.Rispetto allo scorso anno, i sauditi sono più contenti del torneo. Ospitare Milan-Juve in semifinale, o il derby di questa sera, era esattamente il motivo per cui hanno deciso di invitare qui il calcio italiano. Unica pecca sarà la quasi totale assenza di tifosi italiani sugli spalti. I pacchetti viaggio offerti da Visit Arabia, in collaborazione con la Serie A, si sono rivelati troppo costosi.