lanciato dalla European Superleague Company il 27 maggio 2021, prima al Tribunale di Madrid e poi alla Corte UE. Un ricorso non alla competizione in quanto tale, ma piuttosto sul ruolo della UEFA e della FIFA nel mondo del calcio. Lo stesso nasce per chiarire se la UEFA sia rispettosi delle norme sul monopolio, come sottolineato da Calcio&Finanza.Sei squadre inglesi, tre italiane e tre spagnole stipularono l'accordo per dare vita a una nuova competizione. Ma in cosa esattamente consisteva?Quindici di queste qualificate di diritto, cinque, invece, avrebbero dovuto ottenere il posto a rotazione in base ai meriti sportivi. Due gironi da dieci squadre e l'accesso diretto ai quarti di finale. Da quel momento, ne nacque una discussione: da una parte il nuovo format, dall'altra la Uefa e la FIFA.(con la Corte di Giustizia UE che riconoscerebbe la legittimità della posizione dominante dell'Uefa nel calcio europeo)., con la UEFA di fatto costretta a chiudere (ipotesi, in realtà, improbabile).- come il ruolo di garante che può anche permettersi di punire i club per aver preso in considerazione ipotesi di tornei alternativi, oppure a livello commerciale -, un po’ come avviene tra FIA e Formula 1.- E secondo quanto riportato da Mundo Deportivo,. Queste le prime indiscrezioni sulla scelta della Corte UE.